RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após receber muitas críticas por conta do anúncio do fim do seu casamento em pleno Carnaval, Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, decidiu se pronunciar sobre a polêmica nesta quarta-feira (22). Ela expôs o marido que pediu a separação por conta dela ter desfilado com os seios de fora como rainha da escola Acadêmicos do Sossego na madrugada de sábado (18).

"Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Ele é bonzinho e eu que não presto? Não presto por que o meu casamento acabou e o motivo foi o Carnaval? Menos! Vamos respeitar os meus direitos!", começou ela.

"Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira! Muitas pessoas estão me mandando mensagens. Me ofendem e me acusam de ter trocado o casamento pelo Carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu. Ninguém sabe o que estou sofrendo com toda essa história. Me respeitem e só isso que eu peço", comentou.

Marcela já tinha desabafado antes sobre a confusão na Marquês de Sapucaí. "Não fiz nada demais. Se ele tiver que voltar, tudo bem. Se não voltar, fazer o quê? Vida que segue. Então, mulherada não deixe de fazer nada por homem nenhum. Não vale a pena. Ele estava ao meu lado e viu que nada demais aconteceu", disse ela gastou em torno de R$ 100 mil na fantasia que não chegou completa na avenida. Mulher Abacaxi esqueceu uma parte do figurino em casa.

"Eu sou caminhoneira e estava trabalhando. Acabei esquecendo a parte de cima da fantasia, mas decidi desfilar assim mesmo. Minha fantasia é livre", contou.