SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Lexa, esposa de MC Guimê do BBB 23 (Globo), recebeu dois eliminados do programa em seu camarim nesta terça-feira (21) após show.

Gabriel Fop, que teve seu relacionamento com Bruna Griphao interrompido após falas agressivas, e Bruno Gaga, que desistiu na semana passada.

Lexa criticou as atitudes de Gabriel no programa e pediu por sua eliminação, apesar do modelo ter apoio de Guimê dentro da casa.

A artista foi ao Twitter explicar por que não recusou-se a receber o ex-BBB no camarim, apesar de criticá-lo.

Ela alegou que não sabia que os dois fariam a visita e que, quando chegaram, foram recebidos "com respeito, como eu recebo todo mundo".

ENCONTRO

Gabriel publicou stories na plateia e nos bastidores do show, e com a cantora nos bastidores. Ele até compartilhou uma conversa:

"Será que eu dei trabalho pra ela ou não?", perguntou Gabriel.

"Deu. Gente, quase que me cancelaram por causa dele. É", afirmou a cantora.

Já Bruno Gaga subiu no palco junto a Lexa durante o show, e postou série de stories abraçado à funkeira.