SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dizer que é submissa ao marido, o cantor Sorocaba, a modelo Biah Rodrigues voltou às redes para rebater uma série de ofensas e críticas de outras mulheres que ela diz ter recebido. Segundo ela, o conceito de submissão teria sido entendido de forma errada pela maioria das pessoas.

"Eu quis falar que a foto da Rihanna representa o que cada vez mais a sociedade tem mostrado. Nada mais é do que uma reflexão. As pessoas vieram me atacar como se eu fosse contra a Rihanna, contra as mulheres, contra o empoderamento. E fui falar de submissão, porque as pessoas têm uma visão deturpada, acham que submissão é ser 'Amélia', estar debaixo do pé do marido", começou.

"Eu dou risada. Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade. Dentro do casamento, a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a Igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, a liderança no casamento, ponto", disse.

De acordo com Biah, quem reclama do que ela fala não teria o direito de dizer: 'ai, meu marido é um frouxo". "Você está deixando ele assumir o papel de homem dele dentro de casa? Depois que entendi meu papel de mulher dentro de casa, a relação foi outra."

Segundo a modelo, a maioria das mensagens que recebeu tinha como teor frases do tipo: "Claro, ela é sustentada, assim até eu seria submissa". Isso foi rebatido pela modelo que afirma que Sorocaba "não me dá R$ 1".

"Ser submissa não impede a mulher de trabalhar. Poderia ficar provando, mostrando extrato da conta, meu marido não me dá R$ 1, mas minha conta está bombando. Meses atrás comprei um caminhão e se eu quiser posso ir agora comprar o carro que quiser na concessionária", disparou.