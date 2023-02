SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ranking anual World's Best Cities, elaborado pela empresa de consultoria em turismo Resonance Consultancy, consagrou Londres como a melhor cidade do mundo em 2023. São Paulo ficou em 33º lugar, à frente do Rio de Janeiro, que ocupou a 59º. São as duas únicas cidades brasileiras na lista.

Para decidir as posições, a pesquisa combinou métricas estatísticas e opiniões de visitantes sobre 24 fatores como clima, meio ambiente, diversidade populacional e programação cultural.

São categorias que afetam a qualidade de vida de moradores e turistas, segundo o ranking.

São Paulo, que estava no 44º lugar em 2021, subiu 11 posições neste ano. A capital paulista ganhou pontos por contar com grandes comunidades de imigrantes, além de se destacar na gastronomia com diferentes restaurantes e na intensa programação cultural.

Já o Rio de Janeiro recebeu boas notas tanto pelas belezas naturais, como praias, quanto pela vida noturna, com destaque para o samba. A capital fluminense ficou entre as dez primeiras cidades no quesito ao ar livre, que mede as possibilidades de passeios do local.

O ranking World's Best Cities ainda fez uma menção honrosa à Kiev, capital da Ucrânia, pelos esforços de resistência à invasão russa, iniciada há um ano.

**DEZ MELHORES CIDADES, SEGUNDO O RANKING**

1º Londres, Reino Unido

2º Paris, França

3º Nova York, EUA

4º Tóquio, Japão

5º Dubai, Emirados Árabes Unidos

6º Barcelona, Espanha

7º Roma, Itália

8º Madri, Itália

9º Singapura

10º Amsterdã, Países Baixos