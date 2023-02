SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Monica Iozzi revelou que sofreu uma agressão por um ex-namorado, quando tinha "20 e poucos anos". Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, a apresentadora de 41 anos conversou sobre relacionamentos abusivos e o quanto as vivências ajudaram a cuidar com quem engatava namoros. Ela alerta sobre os primeiros sinais do que pode desencadear em um caso tóxico.

Monica começou narrando sobre um namoro que tinha na época da faculdade e aproveitou para fazer o alerta às ouvintes mais novas. "Durou 3 anos e foi uma relação abusiva, com um cara meio violentão mesmo. Se você é novinha e está ouvindo isso, do cara começar a controlar qualquer coisa, amigos, o tamanho da saia... cuidado".

"O primeiro sinal que tive é que ele não queria que eu não saísse mais sem sutiã... foi degringolando, até o dia que ele me bateu", contou ela. "O primeiro sinal de que precisa acabar é quem grita e dá soco na parede. O próximo soco é na sua cara."

Por isso, a jornalista reforça que voltaria no tempo para rever com quem se envolvia. "Teve um ano na minha vida que peguei 3 pessoas que foram equívocos tão grandes, um atrás do outro, que fiquei solteiro por oito meses depois", lembrou.