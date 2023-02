SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billie Eilish teve um grande susto, na última segunda-feira (20), ao chegar em casa. Um homem de 23 anos foi detido após invadir o jardim da cantora, após passar horas na parte externa da residência sem camiseta e aproveitando o dia. As informações são do site TMZ.

As imagens obtidas pela investigação mostram que o indivíduo, chamado Raymond Black, entrou na propriedade ainda durante a tarde da segunda, utilizou o chuveiro externo e ficou aguardando a artista retornar. Por volta das 19h30, a cantora entrou em casa e se assustou ao acender a luz do deck, ao ver o homem sem camisa imóvel, com um vidro os separando.

Em seguida, a polícia foi chamado e o invasor conseguiu escapar do terreno, sendo capturado pouco tempo depois em uma rua próxima. Em seus relatos, a cantora afirma que o mesmo homem já havia sido visto na casa de seus pais e no período em que sua residência ainda estava em construção.

Ainda de acordo com o TMZ, a compositora tem sentido ansiedade e medo com esse ocorrido e pediu uma ordem de restrição temporária contra o invasor.