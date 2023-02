RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com 71,78% dos votos do público, Gustavo Benedeti foi o sexto eliminado do BBB 23. A saída do Cowboy surpreendeu os participantes que acreditavam na saída de Fred Nicácio. O médico foi o segundo mais votado para deixar a casa com 24,37% e Domitila Barros só recebeu 3.85%.

Não acreditando na saída de Gustavo, Key Alves chorou bastante e prometeu rivalizar diretamente com MC Guimê, que indicou o fazendeiro para a berlinda. "Podem até me tirar pelas coisas erradas que eu estou fazendo aqui dentro, mas agora eu vou fazer a vida dele (o rapper) um inferno", comentou a jogadora de vôlei para os aliados do quarto do Fundo do Mar ao voltar para dentro da casa.

Se ela tivesse ficado mais um pouquinho na área externa da casa, talvez Key teria atendido o novo Big Fone. A então líder Sarah Aline foi quem correu mais rápido em direção ao telefone e recebeu a mensagem. A psicóloga e analista de Diversidade ganhou a imunidade e ainda indicou Cara de Sapato para o próximo Paredão na terça-feira (28).

Gustavo começou o jogo formando dupla com Key e logo os dois iniciaram um romance dentro da casa. Os dois protagonizaram cenas quentes embaixo do edredom e algumas discussões bobas por causa de ciúmes da sister. Ele também sempre teve um bom desempenho nas provas sendo líder por duas vezes. Considerado "planta" pelo público, o brother caiu no sexto paredão da temporada ao ser indicado por MC Guimê, que usou o Poder Supremo. O rapper tirou Cara de Sapato do paredão e colocou o fazendeiro.

Ainda valendo pela semana modo turbo do BBB 23, na manhã deste domingo (26), acontece uma prova para decidir o novo líder e o Anjo da semana. À noite, a casa decide os candidatos do Paredão com Prova Bate-Volta para na terça-feira (28), a sétima eliminação.