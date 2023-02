SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (24), aos 66 anos, o irmão mais velho de Madonna, Anthony Ciccone. O anúncio da morte foi publicado pelo músico Joe Henry, que é casado com Melanie, irmã da cantora. Anthony travou uma batalha de anos contra o alcoolismo e chegou a viver nas ruas de Tranverse, no estado do Michigan, nos Estados Unidos.

Em 2011, o jornal The Sun tentou entrevistá-lo onde ele morava: sob uma ponte naquela cidade. Em vão. "Eu não estou procurando publicidade. Se você está aqui para obter histórias sobre a minha irmã, esse não sou eu", disse Anthony, à época. Ele também teria recusado qualquer forma de ajuda. Em 2013, Anthony reagiu à abordagem de policiais e foi preso.

Na mensagem de despedida postada por Joe Henry, o cunhado é descrito como uma pessoa "complexa". "Ele saiu deste plano terrestre ontem à noite. Eu o conheço desde os 15 anos, na primavera de nossas vidas em Michigan", escreveu Joe, que continuou: "Deus sabe: nós nos estranhamos em alguns momentos, como os irmãos fazem. Mas eu o amava e o entendia melhor do que às vezes ele estava disposto a deixar transparecer. Adeus, então, irmão Anthony."