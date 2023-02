SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Big Hit Music, empresa responsável pelo grupo de k-pop BTS, anunciou neste domingo (26) que J-Hope deu início ao processo de alistamento para o exército militar na Coreia do Sul.

Ele será o segundo integrante a prestar o serviço militar obrigatório, logo depois de Jin, o mais velho, que se alistou em dezembro do ano passado. Ainda não foram informadas, porém, a data do alistamento ou o local onde o artista de 29 anos cumprirá o serviço.

J-Hope, um dos rappers e dançarinos principais do BTS, ganhou neste mês um documentário sobre o processo criativo de seu álbum solo. "J-Hope in the Box" está disponível no Disney+. No ano passado, o artista foi o primeiro coreano a ser headliner do Lollapalooza americano.

Nos próximos anos, todos os sete membros devem se juntar às Forças Armadas, provocando um hiato na carreira da principal boyband do momento. A volta da formação completa do grupo deve ocorrer em 2025, segundo a empresa.

Por lei, todos os homens sul-coreanos devem passar pelo serviço militar, entre os 18 e os 28 anos, dada a ameaça de conflito com a Coreia do Norte.

O alistamento do BTS provocou um debate no país sobre a necessidade de revisar as regras de recrutamento. Quando Jin chegou à idade, uma lei foi aprovada, adiando o recrutamento para os 30 anos. Em agosto de 2022, o ministro da Defesa da Coreia do Sul afirmou que o grupo ainda poderá se apresentar no exterior enquanto serve às Forças Armadas.