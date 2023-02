RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um mês depois de anunciar que tinha se tornado mãe de um menino, graças a uma barriga de aluguel, Paris Hilton, 42, já está planejando o segundo herdeiro. Ou melhor, uma herdeira. Só que existe um probleminha a ser resolvido. A socialite revelou que congelou 20 embriões do sexo masculino em fertilização in vitro e nenhum do sexo feminino. As informações foram reveladas pela empresária em entrevista publicada na revista Peopele neste domingo (26).

Paris contou que ela e o marido Carter Reum decidiram guardar os embriões durante a pandemia de Covid-19. "Carter e eu já estávamos conversando sobre o futuro e então o mundo foi fechado, eu pensei: 'O que você acha de fazermos embriões?', contou. 'E ele disse: Sim, vamos fazer isso'. E já fizemos isso sete vezes.... Eu tenho todos os meninos. Eu tenho 20 meninos".

Mas, como agora ela pretende dar uma irmãzinha ao recém-nascido Phoenix, o casal vai continuar tentando "acertar". "Acabei de passar pelo processo novamente há um mês. Estou esperando os resultados para ver se há alguma garota. Caso contrário, vamos continuar tentando", comentou a socialite que não negou que pretende recorrer ao mesmo procedimento para gerar a filha: uma barriga de aluguel. "Parto e morte são as duas coisas que me assustam mais que qualquer coisa no mundo", finalizou.

Recentemente, ela contou sobre o dia em que teria sido drogada e estuprada por um homem mais velho quando ela tinha apenas 15 anos. Segundo ela, aquela foi sua primeira experiência sexual. A afirmação foi feita à Glamour e repercutida por outros portais como o Page Six.

Paris ainda morava com a avó quando conheceu alguns homens num shopping. Depois de algumas conversas, disse que eles convidaram ela e algumas amigas para uma festinha particular. E teria sido nesse dia que um deles teria oferecido uma bebida batizada para Paris. "Quando tomei talvez um ou dois goles, imediatamente comecei a me sentir tonta. Não sei o que ele colocou lá, mas suponho que foi um Boa noite, Cinderela", comentou.