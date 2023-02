RIO DE JANEIRO, RJ 9FOLHAPRESS) - A boa atuação que teve à frente do The Voice fez Fátima Bernardes ganhar mais um programa para chamar de seu na Globo. Apresentadora vai comandar a temporada 2023 do The Voice Kids e foi ela mesma que anunciou a novidade no Altas Horas, na noite deste sábado (25).

"Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público, e agora é de tarde, com criança, e fico imaginando o que vamos preparar para este momento.", revelou ao apresentador Serginho Groisman.

Fátima vai substituir Márcio Garcia, reservado para um novo projeto na emissora que, por enquanto, está sendo mantido em segredo nos corredores da casa. A competição musical tem estreia prevista para abril e irá ocupar a faixa de horário aos domingos da atração culinária Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, atualmente no ar.

As gravações do reality show começam daqui a duas semanas. Fátima não adiantou para Serginho os nomes dos jurados. Na temporada passada, o trio foi formado por Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara e Maraisa. Thalita Rebouças era a responsável pelas entrevistas.