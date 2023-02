SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad sofre pressão de aliados, bombeiros encerram buscas por corpos no Sahy, relatório dos EUA diz que Covid provavelmente surgiu em laboratório chinês e outros destaques desta segunda-feira (27).

MERCADO

Haddad sofre pressão de aliados do governo por receio de piora na economia. Lula se reúne nesta 2ª com ministro da Fazenda e presidente da Petrobras em meio a divergências sobre tributação de combustíveis.

CHUVAS

Bombeiros encontram 65º corpo e encerram as buscas no Sahy. Estrutura no local seguirá caso novas informações de desaparecidos surjam.

COTIDIANO

Oásis de ricos, praia da Baleia agora é cheia de destroços de árvores. Local guarda sinais da tragédia no litoral norte que matou 64 pessoas.

SAÚDE

Relatório dos EUA diz que Covid provavelmente surgiu de vazamento de laboratório chinês. Segundo o Wall Street Journal, teor de documento endossa tese do FBI, diverge de outras agências americanas e já foi refutado pela China.

POLÍTICA

Apesar de acenos, Tarcísio segue entrosado no bolsonarismo. Governador de SP, que tem feito gestos em direção ao centro e à esquerda, esteve com aliados do ex-presidente em confraternização em Campinas no sábado de Carnaval.

POLÍTICA

Governo Lula reforça caixa de estados e municípios para assistência social. Ministério do Desenvolvimento Social liberou R$ 170 milhões, dobro da gestão Bolsonaro.

MUNDO

Guerra da Ucrânia desafia China e vira laboratório sobre situação de Taiwan. Pressão contra Rússia mostra efeitos de possível ação na ilha, e abstenção deve seguir o dogma de Pequim.

AMÉRICA LATINA

Multidão lota capital do México em protesto contra reforma eleitoral de AMLO. Manifestantes dizem que projeto aprovado pelo Congresso enfraquece democracia.

CORONAVÍRUS

Quem tomará vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta segunda (27)? Tire suas dúvidas. Primeira etapa da imunização inclui idosos com 70 anos ou mais.

JARDIM APURÁ

Criação de parque dos Búfalos envolve até ameaça de morte na periferia de SP. Líder comunitário diz que houve tentativa de loteamento clandestino em área preservada; moradores esperam há 11 anos pela regulamentação.

CULTURA

Rita Lee apelidou tumor de 'Jair'; relembre estágios do tratamento da cantora. Rainha do rock tem vivido doença de 'cabeça erguida' e com 'bom humor', segundo família.

CARNAVAL

Anitta usa fantasia emprestada por Sabrina Sato e ofusca Ludmilla. Cantoras, que não se bicam, estiveram juntas na concentração da Beija-Flor; Lud puxava o samba, Anitta gravava clipe, e web não perdoou o climão.