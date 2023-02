SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada, Key Alves explicou a Cezar porque escolheu Marvvila, sua aliada, para revelar o seu voto no sétimo Paredão do BBB 23.

Key foi sorteada durante o dedo duro e pediu para saber em quem Marvvila votou.

Key: "Ela não se posiciona, não fala porra nenhuma. Fiz de propósito pra ela se posicionar".

Cezar: "Ela não quer se indispor."

Key: "Por isso que eu escolhi ela. Pra Amanda ficar bem ciente de que ela vota nela, e que todo mundo vota nela pela Marvvila."

A jogadora de vôlei apontou que a postura de Marvvila, Gabriel e Sarah, de não se envolverem em atritos diretos com os jogadores do Deserto faz com que eles não sejam alvos.

Cezar: "Eles querem jogar com eles".

Key: "Por que só a gente tá se f*dendo?"