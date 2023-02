SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda virtual Gorillaz lançou neste domingo (26) uma música em parceria com Mc Bin Laden, dono do hit "Tá Tranquilo Tá Favorável".

"Controllah" tem pouco mais de dois minutos e faz parte da versão deluxe do álbum "Cracker Island", lançado na última semana pela banda.

Mc Bin Laden usou as redes sociais para comemorar a parceria. "É uma vitória para o funk, para o movimento. Um feat [parceria] meu com uma das maiores bandas do mundo", escreveu ele no Instagram. "É o funk sendo ouvido no mundo todo, é trazer para o nosso país um feat de respeito e grandeza. Parabéns a todos. E a vocês que estão comigo há anos me apoiando sempre."

Em entrevista à Folha, o funkeiro afirmou que eles já haviam tentado fazer uma parceria antes, mas que o projeto não deu certo. "A gente tentou entrar em contato na época, e eles também, mas não conseguimos", diz o funkeiro. "Aí recentemente saiu essa mesma história, me marcaram no Twitter e eu fui falar com eles."

Segundo ele, a gravação da parceria aconteceu num estúdio que pertence a Dado Villa Lobos, ex-guitarrista do Legião Urbana, e durou cerca de cinco horas.

"A gente não falou nada de gravar música, só de se trombar mesmo", diz o brasileiro. "Mas aí foi bizarro, a gente chegou lá, começou a trocar a ideia, a ideia bateu e a gente fez um sonzão. Era para ser um, mas acabamos gravando dois."

Damon Albarn, o vocalista da banda, conheceu o funkeiro por meio de uma indicação do rapper Slowthai, um dos mais destacados nomes do rap britânico na atualidade.