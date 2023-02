SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Livia La Gatto resolveu expor ameaças que diz ter recebido do coach e palestrante sobre o universo masculino Thiago Schutz. Em print, ela mostrou uma mensagem atribuída a ele em que a manda apagar um conteúdo no qual ela aparece fazendo piada sobre um discurso contra as mulheres. "É processo ou bala", diz a mensagem.

Na última semana, viralizou um vídeo no qual a atriz se caracteriza como homem e fala frases machistas e misóginas de quem teria a masculinidade frágil. Em nenhum momento ela cita Schutz no vídeo, mas aparentemente ele se sentiu afetado com isso.

Livia registrou um boletim de ocorrência após a ameaça no Instagram. Ela também mostrou diversas ligações que recusou na mesma rede social. Procurado, Schutz ainda não havia respondido as solicitações. "Tem que intimidar e expor agressor, sim! Com a lei haverá punição e quebra desse ciclo que compromete a saúde mental de todas as mulheres. Misoginia não é opinião", disse ela em uma postagem.

O influenciador Thiago Schutz, que tem mais de 300 mil seguidores na internet, costuma falar sobre como as mulheres seriam "caras" e sobre a valorização do homem moderno em discurso polêmico.

Em um corte que circula nas redes sociais de uma participação dele num podcast, fala sobre o dia em que se sentiu incomodado por uma mulher oferecer a ele uma cerveja enquanto bebia Campari. Memes foram criados e o nome do coach ficou em alta entre os assuntos mais comentados.