SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ataques e comentários racistas que Halle Bailey, 22, recebeu depois da divulgação do trailer de "A Pequena Sereia" por interpretar a versão negra da personagem da Disney não foram fáceis de lidar. Mas ela revelou que recebeu um conselho importante de Beyoncé. O filme estreia em maio no Brasil.

"Eu sei que as pessoas dizem que não se trata de raça. Mas as pessoas não entendem que, quando você é negro, existe toda essa outra comunidade. É muito importante para nós nos vermos", disse. "Como uma pessoa negra, você apenas espera e não é mais um choque", completou em entrevista ao site The Face. A atriz disse que, apesar de saber que recebeu ataques, não acompanhou as críticas pois foi alertada pela cantora de que não deveria ler os comentários nas redes sociais.

"Quando minha irmã e eu assinamos pela primeira vez com Parkwood, Beyoncé sempre falava 'eu nunca leio meus comentários, nunca leia os comentários.' Quando o teaser saiu, eu estava na Disney e fiquei muito feliz. Não vi nenhuma negatividade", comentou.

As duas se conheceram em 2015, quando a cantora contratou Halle e a irmã para sua gravadora, a Parkwood Entertainment.