RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Madonna prestou uma homenagem ao irmão velho, Anthony Ciccone. Um dia depois da divulgação oficial da morte do parente feita pelo cunhado, o músico Joe Henry, a cantora postou uma foto dois juntos. No clique, ela aparece rodeada por vários amigos e um deles era Anthony.

"Obrigada por ter me surpreendido quando jovem e me apresentar Charlie Parker, Miles Davis, budismo, taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, pensamento expansivo fora da caixa... Você plantou muitas sementes importantes", escreveu Madonna que não tinha uma relação muito boa com o irmão nos últimos tempos.

Durante muitos anos, Anthony travou uma luta contra o alcoolismo e acusou a família de não se importar com a doença e até abandoná-lo. Ele chegou a viver nas ruas de Tranverse, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, por sete anos. Mas, retornou para a casa da família após fazer reabilitação.

Em 2011, o jornal The Sun tentou entrevistá-lo onde ele morava: sob uma ponte naquela cidade. Em vão. "Eu não estou procurando publicidade. Se você está aqui para obter histórias sobre a minha irmã, esse não sou eu", disse Anthony, à época. Ele também teria revelado que nunca teve uma boa relação com Madonna

Apesar das declarações do irmão, a cantora contou em várias entrevistas que sempre o ajudou não só pagando clínicas de reabilitação como nas tentativas de uma aproximação de Anthony, que teria falecido na sexta-feira (24), aos 66 anos. A causa da morte não foi revelada.