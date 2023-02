SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As suspeitas de que os cantores Shawn Mendes e Sabrina Carpenter estão juntos aumentaram nesta segunda-feira (27). Os dois artistas foram flagrados caminhando juntos em uma rua de Los Angeles, o que foi o suficiente para os fãs se empolgarem com o suposto romance. O nome de Mendes liderou os Trending Topics do Twitter com a novidade.

"Eu tô em completo choque", escreveu um usuário. "São meus pais", disse outro, ao se animar com o casal. "Melhor vingança é pegar o cara que o seu ex idolatra", enalteceu um internauta, referindo-se a Joshua Bassett e seu caso anterior com Carpenter.

Shawn Mendes está solteiro desde o término de seu namoro de dois anos com Camila Cabello. Já Carpenter segue sozinha pós diversos dramas amorosos envolvendo Bassett e Olivia Rodrigo.

Recentemente, Mendes se afastou dos holofotes para tratar de sua saúde mental. Depois de cancelar sua última turnê, o canadense tem feito terapia e cortou seu cabelo.