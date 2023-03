SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos primeiros dez minutos de Soltos em Salvador, nova temporada do reality show de pegação do Prime Vídeo, diversos solteiros trocam beijos com diferentes parceiros numa sequência para micareteiro nenhum botar defeito. Que o diga Viih Tube, 22, que estreia na atração como comentarista.

Participante do BBB 20 (Globo), ela ganhou fama de pegadora na Farofa da Gkay, festa regada a álcool que reúne centenas de influenciadores e artistas durante vários dias para celebrar o aniversário de Gkay, de 2021. Na época, ela confirmou a informação de que beijou 46 pessoas no evento.

De lá para cá, no entanto, a vida mudou. Viih Tube está grávida de seis meses de sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. "Eu estou na minha melhor fase, com toda certeza!", conta ela, em entrevista ao F5. "Ser mãe da Lua, estar com o Eli, a minha rotina nova, os cursos e as coisas que tenho aprendido, isso é um sonho realizado."

Sobre o nascimento da futura herdeira, ela conta que conseguiu formar uma rede de apoio, com a mãe morando próximo de sua casa, que ela considera fundamental. As redes sociais, onde ela fez carreira desde muito nova e onde expõe os detalhes da gestação, serão tratadas de forma aberta com Lua. "Fizemos o perfil para o bebê, mas é para registrar ali as recordações, será uma escolha dela fazer parte da internet ou não", diz.

Pelo tom da conversa, dá para sentir que Viih Tube virou a página. Por isso, sua escolha para ser comentarista de um reality show de pegação pode parecer inusitada a princípio. Porém, ela explica que sua participação foi gravada antes da gestação. Por isso, ela ainda aparecerá bem solta (e sem nada de barriga) ao lado dos influenciadores John Drops e Hugo Gloss, da cantora Mc Carol e do ator Felipe Titto.

Mesmo que Viih Tube não esteja mais no mesmo ritmo, ela conta que "se jogou" no programa. "Eu adoro um reality show, não é à toa que participei de um, né? (risos)", afirma. "Não posso dar spoiler, mas foi muito divertido gravar o programa, o elenco se jogou, tem babado, pegação, tudo que a gente gosta de assistir."

Pelo menos na imaginação, a youtuber disse como se comportaria se pudesse estar do outro lado do balcão, como uma das solteiras do programa. "Eu brigaria com as pessoas, eu pegaria as pessoas e depois me arrependeria, eu surtaria com os boys, teria ciúme de um e depois achar que eu estava louca", disse, aos risos, durante evento para promover a atração.