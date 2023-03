SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Justus, 67, afirmou estar "decepcionado" com as atitudes de Jair Bolsonaro após perder a eleição presidencial. Apoiador do ex-presidente, ele criticou a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos um dia antes do fim do mandato e falou que o responsável pela volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder é do antigo mandatário.

"Quem devolveu o Brasil para o PT e para o Lula foi o Bolsonaro, com as bobagens que fez e disse e que não precisava. Estava ganho, precisava ter administrado melhor", comentou em entrevista ao programa Pânico. Justus ainda criticou Carlos Bolsonaro e disse que ele é "belicoso".

"Ele [Bolsonaro] ouve pessoas erradas, Carluxos da vida, que estão belicosos, querem bater em todo mundo. A mulher brasileira não quer gente machista andando de moto, batendo e xingando". E completou: "Fizeram tudo errado: ele saiu do Brasil, não entregou a faixa presidencial, foi covarde e não voltou até agora, não falou com ninguém, ficou um silêncio constrangedor. Quando falou, foi uma decepção. Me decepciono com esse tipo de gente, não quero mais com esse tipo de atitude", disse.

O empresário disse ainda que não se pode torcer contra o país e que, se fosse presidente, faria diferente. "Temos que entender que a eleição foi vencida e pronto, acabou. Se eu fosse presidente, teria ido para a rede nacional falar 'preparem-se para a maior oposição democrática que esse país já viu, não vou deixar destruírem meu país'. Mas uma oposição democrática, legal, sem baderna e bagunça", completou.