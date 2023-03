SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jessé Aguiar virou assunto nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (28). O artista de 21 anos anunciou, via comunicado em seu perfil no Instagram, que não irá mais fazer parte da música gospel e a desvinculação de sua carreia do selo Todah. Aguiar tem quase 1 milhão de seguidores na web e é um dos nomes mais conhecidos do estilo musical.

Conforme apurado por sites de música cristã, o compositor foi visto, recentemente, cantando músicas de Luísa Sonza e Anitta, em publicações nos stories do Instagram, ao lado de um rapaz. Em publicações recentes do artista, nos comentários, ele também foi criticado por aparecer usando brincos.

Nesta segunda, Aguiar anunciou que está deixando o mercado fonográfico dedicado à religião. "Não faço mais parte desse cenário, da indústria, não estou mais vinculado ao mercado gospel (...) Vocês vão me ver sim cantando a minha verdade para sempre! E agradecer a vocês por tudo, obrigado a todas as pessoas que acreditaram em mim!", disse ele.

Nascido em 2002, Jessé Aguiar chamou atenção de congregações ainda na infância. Aos 14 anos, passou a participar de grandes eventos da música gospel. Em maio de 2021, o artista atingiu o Top 50 das músicas virais do Spotify com a faixa "Alívio".

Aguiar voltou a ser notícia, em maio de 2022, por ter sofrido escoriações no corpo causadas pela quantidade de pessoas que invadiram a saída de seu camarim, após um show em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Entre as faixas de destaque de Jessé Aguiar, estão "Eu Não Desisto", "A Reforma", "O Processo" e "Existe Vida Aí".