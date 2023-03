SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro trailer da nova versão do clássico 'Peter Pan' foi lançado na última terça-feira (28), e a atriz Yara Shahidi -que interpreta a fadinha Sininho- já está recebendo ataques racistas. Isso acontece após o caso de Halle Bailey, que passou e passa por isso como a primeira 'Pequena Sereia' negra.

A personagem fictícia, que é loira e branca no material original, tem sido motivo de debate e racismo devido à caracterização de Shahidi, que é uma mulher negra e de cabelos pretos. A discriminação vem depois de ver apenas uma cena da atriz, que, na verdade, está vestida exatamente como a original de 1953.

Em meio aos mais de 10 mil comentários no trailer oficial no Youtube, muitos internautas decidiram expressar opiniões críticas sobre a seleção de uma atriz negra, inclusive fazendo piadas racistas com ela.

"Tinkerbell parece que vai dizer 'Wakanda pra sempre'", escreveu um internauta, referindo-se ao filme 'Pantera Negra', conhecido por seus protagonistas negros.

"Essa não é Tinkerbell de verdade, o filme vai ser um fracasso", comentou outro.

"Em 2030, todos os personagens da Disney vão ser negros? Mesmo quando não deviam?", escreveu internauta no Twitter.

Em meio aos ataques, no entanto, diversas pessoas iniciaram debates pedindo para que empresas como a Disney criassem histórias inéditas em volta de pessoas negras e não somente as incluissem em remakes. Além disso, muitos criticam também a existência de tantos remakes.