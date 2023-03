SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, 29, teve de ir às redes sociais para rebater comentários a respeito da reação dela ao novo corte de cabelo de Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo, de 13 anos. Isso porque a artista postou carinhas ofegantes no vídeo em que ele dançava com o visual repaginado.

Os emojis logo foram associados a algo ruim por teoricamente terem cunho sexual. Ao ver a repercussão negativa, Vittar se posicionou. "Não comentei isso com conotação sexual. Conheço o Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça fala mais de vocês do que de mim. Vocês são podres", disparou.

Apesar de a postagem fazer barulho, houve quem tenha defendido Pabllo das críticas e mostrado prints de interações parecidas que ela já fez com outras pessoas. "Sabemos das suas intenções. Você comenta com esse emoji em basicamente tudo", escreveu o perfil de Trajaza.

Foi a própria Ivete quem publicou o vídeo do filho com cabelo comprido dançando. Com a edição, ele dá um toque na tela e já aparece com os fios bem mais curtos.

"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim", brincou Sangalo. Famosos como Claudia Leitte, Sheila Mello e Léo Santana gostaram do resultado. "Daniel, é você? Ficou lindão", elogiou o dono do hit "Zona de Perigo".