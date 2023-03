SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo jeito de servir o mais clássico dos pratos italianos vem gerando polêmica nas redes -e irritando muitos chefs. O espaguete (e outras massas, como o penne), servido numa taça de vinho embocada para baixo e com parmesão na base, foi servido inicialmente na Bélgica, no restaurante La Sicilia, e seu criador não esconde que sua ideia foi justamente chamar atenção.

Ao ser contatado pela Folha de S.Paulo, o responsável pela página da casa no Instagram logo perguntou: "Acha que o Neymar vai ver?". Ele conta que, vitória!, desde que publicou o vídeo no TikTok, o restaurante recebeu muito mais clientes do que o normal. A massa, em apresentação pouco usual, foi pensada para atrair internautas não necessariamente gourmets, e vem conseguindo alcançar seu objetivo: já acumula mais de um milhão de visualizações nas redes.

Por mais que seja uma ideia supostamente inovadora, o prato que está fazendo sucesso na web causa calafrios em chefs renomados e em quem entende do assunto. "Ridículo", critica Gero Fasano, um dos maiores defensores da gastronomia clássica italiana, dono de cerca de 25 restaurantes no Brasil e no exterior. Maior referência do país em pratos da culinária da Itália, Gero demorou a entender a proposta do restaurante e só acreditou quando viu as imagens. "Macarrão na taça de vinho?", espantou-se.

Nem só italianos natos, avessos a invencionices, como Fasano, criticam o prato. A chef Katia Barbosa, referência em culinária brasileira e jurada do reality Mestre do Sabor (Globo), acha que quem tentou lançar a tendência se equivocou de maneira brutal. "Muito estranho, para ser educada", brincou. "Comer é um ato que merece cuidado", afirma. Ela acha que o restaurante teve um mau gosto "ímpar" ao lançar a novidade.

Isabella Scherer, campeã do MasterChef Brasil (Band) em 2021, concorda com Katia na teoria de que, também na gastronomia, tudo tem um limite. "Acho a maior caricatura da gourmetização. Uma busca, de gosto questionável, para tornar qualquer comida 'instagramável'".

Já nas redes sociais, a nova forma de "gourmetizar" o macarrão dividiu opiniões. Alguns exaltaram a receita e a reproduziram em casa. Outros concordam com os chefs: é uma bizarrice. "Se isso virar trend, a gente já cancela 2023 em fevereiro mesmo", escreveu o também ex-MasterChef André Rochadel no Twitter.