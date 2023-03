SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jena Malone, que interpretou Johanna Manson em "Jogos Vorazes", disse em seu Instagram nesta terça-feira (28) que foi abusada sexualmente durante as gravações do filme.

A publicação mostra uma foto de Jena em uma plantação no interior de Paris. A legenda explica que a imagem foi capturada quando as gravações de "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" tinham acabado. A atriz fala que passava por um mal momento porque tinha passado por um término e sofrido abuso sexual por "alguém que trabalhava com ela" -Jena não especifica por quem.

"Eu estava tão grata por esse projeto, pelas pessoas de quem me aproximei e esse papel incrível que consegui para interpretar. Uma mistura turbulenta de emoções que só agora estou aprendendo a lidar", escreveu.

"Queria que [o projeto] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvageria da vida, eu acho. Como manter o caos com a beleza. Eu trabalhei muito duro para me curar e aprender, pela justiça restaurativa, como fazer a paz com a pessoa que me violou e fazer a paz comigo."

A atriz disse ainda que tem sido difícil falar sobre Jogos Vorazes e sua personagem sem lembrar o momento traumático, mas que ela está pronta para seguir em frente.

"Muito amor para os sobreviventes por aí. O processo é lento e não é linear." A atriz se dispôs a conversar com qualquer pessoa que precise desabafar através de seu Instagram.