SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Steve Mackey, que foi guitarrista da banda de britpop Pulp, morreu aos 56 anos nesta quinta-feira (2). Sua mulher, a estilista Katie Grand, comunicou a morte em sua conta do Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

"Após três meses no hospital, lutando com toda sua força e determinação, estamos chocados e devastados por ter que dizer adeus ao meu brilhante, belo marido, Steve Mackey", escreveu. Katie diz que ela, seu filho Marley e outros amigos e familiares do cantor de coração partido.

"Steve era o homem mais talentoso que já conheci, um músico, produtor, fotógrafo e cineasta excepcional. Como em vida, foi adorado por todos cujo caminho cruzou nas várias disciplinas criativas que conquistou. Quero expressar meus sinceros agradecimentos a toda a equipe da NHS que trabalhou incansavelmente para Steve. Ele fará falta além das palavras.

Mackey se juntou à Pulp em 1989 e fez parte da fase de maior sucesso da banda. Participou de todos álbuns a partir de "Separations" e esteve junto à banda até ela entrar em hiato em 2002. O grupo voltou a tocar em uma turnê mundial que fez em 2011 e 2012. No ano seguinte, laçaram sua última faixa, "After You".

A banda se reunirá novamente em 2023, mas Mackey já tinha dito que ficaria de fora. "Estou excepcionalmente orgulhoso do trabalho que criamos juntos. No entanto, decidi a continuar o trabalho em que estou envolvido -projetos de música, produção de filmes e fotografia."

A Pulp se pronunciou no Instagram após o anúncio da morte do ex-integrante. "Nosso amado amigo e baixista Steve Mackey se foi nessa manhã. Nossos pensamentos estão com nossa família e suas pessoas queridas."

"Essa foto de Steve é de quando Pulp esava em turnê pela América do Sul em 2021. Nós tínhamos um dia de folga e Steve sugeriu que escalássemos os Andes. Então fomos. E foi uma experiência completamente mágica", disse, explicando a imagem que acompanha a nota de luto.

"Muito mais mágica que encarar a parede do quarto do hotel o dia todo (que é provavelmente o que teríamos feito). Steve fez as coisas acontecerem. Em sua vida e na banda. E gostaríamos muito de pensar que ele está lá nas montanhas agora, no próximo estágio da sua aventura."

Além de seu trabalho junto à Pulp, Mackey colaborou com artistas como Florence + the Machine, a rapper M.I.A. e a dupla Daft Punk. Como fotógrafo e cinegrafista, trabalhou com marcas como Miu Miu, Giorgio Armani, Moncler e Saint Laurent.