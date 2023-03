SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Prova do Líder do BBB 23 (Globo) desta quinta-feira (2), os brothers precisaram achar quatro receitas preparadas pelo chef Claude Troisgros. Como MC Guimê atendeu ao Big Fone e mandou Key Alves e Cezar para o Paredão, então os dois não participaram da prova. Domitila também não participou, pois foi vetada pela Líder Bruna Griphao. Depois de uma longa e angustiante prova, Fred ganhou a dinâmica.

Ao chegar no quarto, o youtuber se emocionou ao ver a foto do Gudugo, apelido do pequeno Cris, filho de Fred. "Que lindo. Meu Deus, Fred. Ele é lindo", diz Bruna Griphao. "Ele é muito lindo. A bochecha", afirma Larissa.

"Gostoso demais do papai", afirma Fred. "De bonezinho para trás", diz a professora de Educação Física. "Ele é muito lindo", diz Aline Wirley