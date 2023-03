SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo brasileira Camila Alves, 41, levou um tremendo susto durante um voo da empresa alemã Lufthansa que partia de Austin (EUA) até Frankfurt (Alemanha). Após uma forte turbulência, o avião teria ficado em queda livre, segundo a Fox News.

Camila filmou parte do estrago no interior do avião e publicou nas redes sociais. "Ontem [quarta] à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital, tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso, mas o avião estava um caos", escreveu ao mostrar tudo pelo chão.

A aeronave acabou desviada para o aeroporto de Virgínia, também nos Estados Unidos. Não se sabe o motivo da turbulência, mas a Fox diz que a causa pode ter sido um raio.

"Graças a Deus todo mundo ficou bem. Devo dizer que todos no aeroporto de Washington onde passamos a noite foram muito gentis", contou a modelo, casada com o ator e produtor americano Matthew McConaughey, 53.

À reportagem da Fox News, a companhia aérea alemã lamentou o que chamou de "turbulência breve, mas severa" e disse que agora vai investigar as razões do incidente.