SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Objetos cenográficos usados em "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", que concorre ao Oscar de melhor filme, foram arrematados por centenas de dólares em um leilão virtual, que se encerrou na última quinta-feira (2).

Uma prótese de cachorro-quente em formato de mão, um boneco de guaxinim apelidado de Raccacoonie e uma pedra com olhos esbugalhados foram alguns dos objetos mais desejados durante o leilão, que durou a semana inteira.

Ao todo, foram 43 objetos leiloados, todos oriundos do multiverso que ambienta "Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo". O longa da produtora A24 concorre a onze estatuetas. Michelle Yeoh, que vive Evelyn Wang, está na disputa pelo prêmio de melhor atriz. No filme, a personagem tenta salvar sua família, lutando em universos distintos.

No leilão, Raccacoonie ficou com o maior valor, US$ 90 mil -cerca de R$ 468 mil . Já o cachorro-quente, alcançou o preço de US$ 55 mil-R$ 286 mil- , e a pedra com os olhos, cerca de US$ 13 mil -pouco mais de R$ 67 mil. No total, o leilão levantou pouco mais de US$ 555 mil -R$ 2.885 milhões.