SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público feminino espanhol está ao lado de Shakira na briga pública com ox-marido Gerard Piqué. Ou, pelo menos, é o que parece. Diversas mulheres e crianças se fantasiaram de Shakira em um bloco de Carnaval na região da Catalunha, na Espanha.

Pelo visto, a briga do ex-casal não rendeu fantasias apenas no Brasil. Com perucas loiras ou na cor castanha e fones de ouvido, como no clipe de "Music Sessions" -música da cantora repleta de indiretas para o jogador- , as mulheres pulam e cantam alto quando começa o refrão: "Mulheres não choram mais, mulheres faturam".

Os dois se separaram em junho do ano passado, quando surgiram boatos de que ele teria traído a colombiana. O caso extraconjugal rendeu diversas alfinetadas de Shakira para ele e Clara Chía, apontada como a amante de Piqué e nova namorada dele.