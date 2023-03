SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cartunista Paulo Caruso morreu neste sábado (4), aos 73 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista. Segundo a TV Globo, ele estava internado há cerca de um mês em um hospital particular de São Paulo, tratando um câncer.

Paulo José Hespanha Caruso, o Paulo Caruso, nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. É irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.

No início dos ano de 1970, cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP), mas não exerceu a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo, uniu a paixão pela música ao amor pelos cartuns e montou uma banda só com cartunistas.

Paulo Caruso começou a vida profissional no ?Diário Popular? no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais ?Folha de S.Paulo? e ?Movimento?.