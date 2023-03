SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem se atrasou e só agora decidiu ficar em dia com os filmes indicados ao Oscar, a tarefa não será simples. Com uma seleção marcada pelas longas durações, que extrapolam com folga as duas horas, a cerimônia deste ano está marcada para o dia 12 de março, domingo --e, portanto, o prazo é curto.

Se o interesse é só pelas dez obras que concorrem à corrida principal, de melhor filme, o espectador precisará reservar um dia inteirinho, sem pausas, para a maratona. São necessários 1.442 minutos, ou 24 horas e dois minutos, para zerar a categoria.

No geral, os filmes deste ano são de fato longos, com duas exceções, "Entre Mulheres", com 104 minutos, e "Os Banshees de Inisherin", com 114. Os outros que concorrem são "Top Gun: Maverick" (130), "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (139), "Triângulo da Tristeza" (147), "Nada de Novo no Front" (148 minutos), "Os Fabelmans" (151), "Tár" (158), "Elvis" (159) e "Avatar: O Caminho da Água" (192).

Além deles, títulos que concorrem em outras categorias também prometem fazer a vida do espectador atrasado mais difícil, como "Babilônia", com 189 minutos e que disputa as estatuetas de direção de arte, trilha sonora e figurino, e "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução", com 187 e indicado em canção original.

Alguns dos filmes deste Oscar já chegaram ao streaming, como é o caso de "Elvis", mas outros ainda estão em exibição nas salas de cinema. São várias as redes, aliás, que aproveitaram a proximidade da cerimônia para ampliar o circuito ou voltar a exibir alguns dos principais indicados. Saiba onde vê-los no Guia Folha.