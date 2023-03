SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rica influencer digital Chiara vai passar por uma reviravolta esta semana em "Travessia" (Globo). A personagem interpretada por Jade Picon será abandonada por Ari (Chay Suede) e vai descobrir que seu grande amor roubou seu patrimônio.

A partir de terça-feira (7), Chiara vai deixar de ser uma menina mimada para se tornar uma mulher com sede de vingança. As informações são do Notícias da TV. O portal afirma ainda que a reviravolta foi planejada pela novelista Gloria Perez para provocar uma catarse na vida da patricinha.

Em uma das cenas entre Chiara e seu pai Guerra (Humberto Martins), vítimas do golpe de Ari, o empresário vai se emocionar com a determinação da filha em derrubar Ari e se vingar do novo inimigo da família.

O Notícias da TV teve acesso aos roteiros da trama e divulgou uma das falas da influenciadora, que corrobora essa mudança em seu comportamento. Chiara diz ao pai no hospital: "Não estou desesperada, estou com raiva! Não quero cortar os pulsos, quero bombar os pulsos. Você vai levantar daqui e nós vamos derrubar ele, eu já falei pra Cidália [Cassia Kis]. Estou junto com vocês. Não sei o que posso fazer, mas o que for preciso eu faço!"

Ainda segundo o site, Guerra sentirá vergonha de ter sido enganado por Ari e vai se culpar por não ter protegido o patrimônio da filha. Ele balbuciará: "Você cresceu de repente."

Em um dos episódios desta semana, Ari e Chiara deram uma festa após assinarem o documento de união estável proposto por Guerra. Brisa (Lucy Alves) aparece na celebração de vestido branco, causando desconforto em muitos dos presentes.