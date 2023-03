SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória Pabst, atriz mirim cadeirante de 7 anos, vai interpretar Clarinha na novela "Amor Perfeito", que substitui "Mar do Sertão" (ambas da Globo) dia 20 deste mês. Ela será filha de Darlene, que será vivida pela veterana Carol Castro.

O pai de Clarinha, frei João (Allan Souza), escolhe seguir a vida religiosa após o nascimento da menina. Na trama, criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, ela vive em uma cadeira de rodas após contrair poliomielite. As informações são dos portais Notícias da TV e Quem.

Por meio da personagem Clarinha, os autores vão enfatizar a importância de manter as vacinas das crianças e adultos em dia.

A diretoria de Diversidade e Inovação em Conteúdo, setor da emissora que nasceu em agosto de 2022 com meta em diversificar suas produções, fez questão que a personagem fosse interpretada por uma pessoa com deficiência. Vitória afirma estar empolgada com a oportunidade em sua primeira novela.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de trabalhar como atriz, e estou amando essa mudança de vida, sempre tive essa vontade. Para mim e para minha família será uma experiência maravilhosa. Estamos muito empolgados e ansiosos", disse a atriz mirim à Quem.

Trama das 18h

A história da nova novela das 18h da Globo gira em torno de Orlando Gouveia (Diogo Almeida), um médico que conhece Marê (Camila Queiroz) em São Paulo, onde está concluindo a residência na Santa Casa de Misericórdia.

O casal se apaixona, mas, como manda o bom enredo de um folhetim, apesar de amar Marê, ele decide se afastar dela quando cai em uma armação de Leonel (Paulo Gorgulho) para separar os dois. Para reforçar as cores do conflito que movimenta a história, Orlando descobre que no passado, Leonel e Virgílio (Christovam Neto), seu pai, foram sócios e que Leonel o acusou injustamente de um golpe, a fim de favorecer Anselmo (Paulo Betti).

Como efeito da trapaça, Virgílio e a família foram escorraçados de Águas de São Jacinto, quando Orlando ainda era uma criança. Orlando toma a decisão de ir estudar no Canadá na tentativa de esquecer a amada. Sem sucesso no propósito, ele volta à cidade oito anos depois em busca de Marê e então descobre todo o martírio sofrido por ela e o filho até então desconhecido.