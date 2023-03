SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um ex-BBB da edição atual aderiu à harmonização facial. Desta vez foi Cristian Vanelli, que procurou o mesmo médico que fez o procedimento em seu ex-colega de confinamento Bruno Gaga, em uma clínica de São Paulo.

O valor total da transformação no rosto do ex-BBB 23 foi de R$ 20 mil, realizada pelo médico Danilo Bravo. As informações são da coluna LeoDias.

O colunista afirma que o procedimento foi completo, usando preenchimento com ácido hialurônico na mandíbula, nas olheiras, no nariz e na maçã do rosto. Além da harmonização, Vanelli fez um booster (uma espécie de hidratação intensa) nos olhos para potencializar o botox nas linhas ao redor dos olhos.

No caso de Bruno Gaga, a harmonização custou R$ 25 mil, ainda segundo LeoDias. Entre as intervenções estéticas realizados no também ex-BBB, estão o estímulo de colágeno para emagrecimento do rosto, a aplicação de toxina botulínica no rosto e preenchimento com ácido hialurônico. Ele também utilizou um esvaziador de gorduras na parte da bochecha e na papada, um peeling e um laser na pele, segundo o médico à coluna.