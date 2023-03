SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (2) aos 78 anos o arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, responsável por grandes edifícios comerciais e culturais em mais de dez países. De acordo com o filho do arquiteto, ele morreu por causa de um aneurisma.

Viñoly fundou um escritório de arquitetura em Nova York, na década de 1980. Ele era modernista e tinha predileção por fechar grandes espaços usando vidro para criar interiores luminosos.

Seus trabalhos no Museu de Arte de Cleveland e no Kimmel Center, na Filadélfia, apresentam pátios dramáticos com telhados de vidro.

Em Nova York, Viñoly é mais conhecido pelo 432 Park Avenue, uma torre que já foi considerado o edifício residencial mais alto do mundo. O exterior gradeado foi elogiado pelos críticos por sua elegância, mas gerou críticas por invadir o horizonte de Manhattan.

Ele também era pianista de formação clássica que costumava fazer recitais em um pavilhão de música em sua causa, em Nova York.

Em 2011, ele disse ao jornal The New York Times que tinha nove pianos, incluindo um que ajudou a criar, com teclado curvo que tornava algumas notas mais fáceis de alcançar.