SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron, foi eleito para a presidência do conselho de administração da Fundação Bienal de São Paulo. O órgão é integrado por 60 membros, entre empresários, gestores culturais e intelectuais.

A vice-presidência do conselho, por sua vez, será ocupada pela executiva Ana Helena Godoy de Almeida Pires. Ela e Saron chegam ao comando do órgão no ano em que será realizada a 35ª edição da Bienal de São Paulo, a principal mostra de artes do país.

A Fundação Bienal é também responsável pela administração do Arquivo Histórico Wanda Svevo, que reúne mais de 4 milhões de itens e é considerado um dos maiores acervos documentais de arte da América Latina.