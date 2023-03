SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebel Wilson, atriz mais conhecida por ter participado de "A Escolha Perfeita", relatou uma recepção não muito calorosa de Meghan Markle quando conheceu o casal, em Santa Bárbara, na Califórnia. A atriz disse que estava com sua mãe -e que uma pergunta dela pode ter deixado a duquesa sem reação.

"Conhecer Harry não poderia ter sido mais legal, mas Meghan não foi muito legal. Não foi naturalmente calorosa", disse durante uma participação no programa Watch What Happens Live. Contudo, a atriz disse que uma das causas para a reação de Meghan pode ter sido o comportamento da mãe, que começou a fazer diversas perguntas para a ex-atriz.

"Não sei, minha mãe, como uma australiana, fez todas essas perguntas meio rudes. Era tipo: 'Onde estão seus filhos?' e coisas assim. Fiquei tipo: 'Mãe! Não pergunte sobre isso!", completou. E brincou: "Talvez por isso que ela estava, tipo: 'Quem são esses convidados irritantes da Austrália?'".