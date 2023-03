SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o Oscar se aproximando, todas as premiações paralelas que ajudam a prever quais são as chances de cada filme na grande festa de Hollywood já entregaram seus troféus. Até aqui, a percepção é de que "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" vai dominar a cerimônia de domingo (12), que acontece a partir das 21h do horário de Brasília.

Além de ter saído à frente com 11 indicações, o que já aponta para um favoritismo, o longa sobre multiversos dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert tem ainda ao seu lado os prêmios entregues pelos sindicatos da indústria audiovisual americana.

Neles, os membros de cada associação votam em seus preferidos -os roteiristas elegem os melhores roteiros, por exemplo, e os atores, as atuações. Como os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega o Oscar, são os mesmos dos sindicatos, essas cerimônias acabam formando um grande e confiável termômetro.

As principais premiações de sindicatos são o DGA, o PGA e o SAG, destinados a diretores, produtores e atores, nesta ordem. "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" saiu vitorioso dos três, embolsando prêmios de melhor direção, filme e elenco, respectivamente. No último, ainda levou atriz, para Michelle Yeoh, atriz coadjuvante, para Jamie Lee Curtis, e ator coadjuvante, para Ke Huy Quan.

No total, porém, são 13 os grandes sindicatos que ajudam a prever a corrida. Integram a lista as associações de montadores, diretores de arte, diretores de fotografia, técnicos de som, editores de som, figurinistas, diretores de elenco, cabeleireiros e maquiadores, técnicos de efeitos especiais e roteiristas.

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" foi premiado em dez sindicatos. Só ficou de fora das festas de técnicos de som, diretores de fotografia e técnicos de efeitos especiais. É muito provável, portanto, que o filme embolse alguns prêmios técnicos, além dos principais nos quais, até agora, ele parece ter preferência.

Também estiveram a favor do longa outras premiações hollywoodianas, como o Globo de Ouro e o Spirit, destinado a filmes independentes, onde bateu recorde. "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" dominou ambas, levando os troféus de melhor filme de comédia e melhor filme, respectivamente, além de outras categorias.

Ainda é cedo, no entanto, para a trama cantar vitória, em especial nas disputas de direção, que Steven Spielberg venceu no Globo de Ouro com "Os Fabelmans", atriz principal, na qual Yeoh e Cate Blanchett, de "Tár", disputam a tapa, e atriz coadjuvante, que também parece indecisa entre Lee Curtis e Angela Bassett, que era, até o SAG Awards, a grande favorita por "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".

Em ator principal, Brendan Fraser, de "A Baleia", e Austin Butler, de "Elvis", também vão disputar até o último minuto. O primeiro venceu o SAG e o Critics Choice Award, mas o segundo tem o Bafta e o Globo de Ouro ao seu lado.

Isso não deve influenciar no caminho que especialistas e casas de apostas projetam para "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" na corrida de melhor filme. Até agora, seus principais adversários são "Os Banshees de Inisherin", "Os Fabelmans" e "Nada de Novo no Front".

O primeiro, irlandês que fala sobre uma amizade desfeita, era no começo da temporada o principal adversário, com nove indicações ao Oscar. Mas perdeu força quando "Nada de Novo no Front" emergiu como uma suposta "escolha conservadora", capaz de bater de frente com o ritmo acelerado e a trama esquisita e moderninha de "Tudo em Todo o Lugar".

Este recebeu nove indicações também, mas desbancou o irlandês no Bafta com sete vitórias e, de indicado improvável ao Oscar, se tornou um dos queridinhos da temporada. Em termos de sindicatos, "Banshees" tem o apoio de cinco e "Nada de Novo", de três.

É no trio que a corrida de domingo parece estar centrada, embora ainda seja cedo para enterrar "Os Fabelmans". Spielberg é, afinal, um dos grandes nomes de Hollywood, e tem o Globo de Ouro de direção e de filme de drama ao seu lado, bem como o grande prêmio do Festival de Toronto, que recentemente laureou os oscarizados "Nomadland" e "Green Book: O Guia".

No placar geral da temporada, "Tudo em Todo o Lugar" lidera com 335 troféus entre todos os sindicatos, associações de críticos, festivais e prêmios paralelos. "Os Banshees" tem 127; "Top Gun: Maverick", 82; "Elvis", 71; "Tár", 66; "Avatar: O Caminho da Água", 58; "Entre Mulheres", 54; "Nada de Novo no Front", 30; "Os Fabelmans", 26, e "Triângulo da Tristeza", 20.