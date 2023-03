SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova exposição imersiva sobre Pablo Picasso chega ao Brasil nesta quinta-feira (9), no Shopping Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Sem trazer ao local quadros, a "Imagine Picasso" projeta imagens de pinturas no chão, paredes e esculturas de origâmi.

"Essas formas geométricas moldam os quadros, o que muda tanto a escala das obras quanto a forma de olhá-las", afirma Annabelle Mauger, diretora artística que já levou a exposição para França, EUA, Canadá e Espanha.

Por exemplo, o quadro "Les Demoiselle d?Avignon", exposto na vertical no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos EUA, pode ser observado na "Imagine Picasso" na horizontal. As telas de origâmi espalhadas pelo salão principal, com até oito metros de altura, mostram detalhes específicos deste ângulo.

"Como linguagem artística, imersões são um novo meio de transmitir emoção", afirma Mauger. "Concebemos a exposição para ser acessada por todas as pessoas, de adultos a crianças. É uma forma de descobrir que Picasso não é só uma assinatura em um quadro."

As projeções das imagens, que reiniciam a cada 30 minutos, retratam diferentes fases artísticas de Picasso, do rosa ao azul, da guerra ao cubismo. Completa ainda a imersão a trilha sonora de músicos contemporâneos ao artista.

Além do salão principal, foi instalado um espaço pedagógico, com informações que explicam a trajetória do pintor e atividades lúdicas, como um espelho que transforma imagens refletidas em cubismo. Há ainda um restaurante exclusivo para quem comprar o ingresso.

VEJA A SEGUIR ALGUNS DESTAQUES DA EXPOSIÇÃO

**Salão imersivo**

Os visitantes podem ficar o tempo que quiserem no espaço, já que as projeções se reiniciam a cada 30 minutos. São 200 obras no looping artístico, como "Primeira Comunhão" (1895), "Ciência e Caridade" (1897) e "Retrato de Carlota Valdivia-La Celestina" (1904). Chão e parede se tornam um em diferentes momentos da projeção desse quadros.

**Sons do ambiente**

Trilha com músicos contemporâneos de Picasso ou com temas relacionados às pinturas preenchem o espaço da imersão. A sequência foi escolhida pela diretora artística Annabelle Mauger para acompanhar as projeções.

**Programação infantil**

No térreo, há um espaço para crianças, com aulas de origâmi, jogos de memória e escultura com cubos. No andar da mostra, no quarto piso, está programada uma peça de teatro que retrata o diálogo entre uma versão jovem e velha de Picasso. Pais e mães que comprarem o ingresso com acesso à peça vão receber um livro interativo sobre o pintor.

**Café Málaga**

Localizado no hall da exposição, é opção exclusiva de restaurante para os visitantes da exposição. Ao escolher o ingresso, dá para reservar uma mesa com dois lugares (R$ 300), que inclui uma refeição espanhola, metade de uma garrafa de vinho e bandanas comemorativas. No menu livre, é possível escolher desde "croquetas de jamón", com quarto unidades saindo por R$ 36, até batata frita com lemon pepper, por R$ 24.

IMAGINE PICASSO

Onde: Morumbi Shopping. Avenida Roque Petroni Júnior, 1089. Piso G4, no estacionamento H.

Quando: 9 de março a 18 de junho

Ingresso: a partir de R$ 80, mais informações através do link https://www.imagine-picasso.com/

