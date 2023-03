SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chopard, marca de joias suíça responsável pelas peças que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita, é também uma das favoritas entre as estrelas de Hollywood na temporada de premiações.

Sua popularidade, inclusive, rendeu por alguns anos o status de amuleto da sorte entre os artistas que recebiam o Oscar, prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A joalheria esteve por trás dos itens usados pela atriz Cate Blanchett na cerimônia do prêmio de 2014, por exemplo, quando recebeu a estatueta de melhor atriz pelo filme "Blue Jasmine", de Woody Allen.

As peças na ocasião foram avaliadas em US$ 18,1 milhões, equivalente nos dias de hoje a R$ 93,29 milhões. É o terceiro look mais caro da história do prêmio, perdendo apenas para os colares usados por Gloria Stuart em 1998, orçado em US$ 20 milhões (R$ 103 milhões), e Lady Gaga em 2019, orçado em US$ 30 milhões (R$ 154 milhões).

Além da atriz australiana, até 2015 outras onze artistas passearam pelo tapete vermelho da premiação com peças da Chopard, vencendo prêmios na mesma noite.

Isso inclui Marion Cotillard em 2008 e Julianne Moore em 2015, que levaram para casa a estatueta de melhor atriz com joias da grife, e Colin Firth em 2011 e Eddie Redmayne em 2015, que venceram na categoria de melhor ator usando relógios da marca.

O hábito se estende até as últimas edições. Em 2021, a cantora H.E.R. e a atriz Yuh-jung Young compareceram à cerimônia com joias da Chopard. Naquela noite, elas sairiam da premiação com o Oscar de melhor canção original e atriz coadjuvante, respectivamente.

Entre as atrizes que disputam o principal prêmio de atuação feminina da Academia, porém, o hábito parece ter se perdido. Jessica Chastain apareceu no tapete vermelho do ano passado com peças da Gucci, e Frances McDormand venceu o prêmio em 2021 sem peças de destaque.

Já as peças presenteadas pelo governo árabe a Michelle Bolsonaro e o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem valor estimado em R$ 16,5 milhões. O valor agremia um par de brincos, um anel, um colar e um relógio, todos confeccionados com pedras preciosas, além de um enfeite em forma de cavalo com adornos dourados.

A Receita Federal apreendeu os itens em outubro de 2021, por conta do valor e da ausência de declaração em sua entrada no país.