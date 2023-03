SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem ter filhos na realidade, a atriz Camila Queiroz, 29, não vê a hora de que o grande público se conecte com a sua personagem em "Amor Perfeito", próxima trama das 18h da Globo. Na história, ela interpretará sua segunda mãe na carreira -a primeira foi em "Verdades Secretas". Segundo a atriz, as cenas tem ensinado muita coisa no quesito maternidade.

"Minha personagem vai se descobrindo mãe a partir do momento em que, nove anos depois, tem um encontro com a criança tirada dela no parto. Esse menino é a força que ela precisa para ir atrás dos objetivos. Eu também vou descobrindo sobre ser mãe no momento em que estou fazendo, é um amor inexplicável. Até agora sou só mãe de pet", diverte-se ela em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (7).

Na trama, que estreará no dia 20 de março, Camila é Marê, uma mulher muito independente que venceu a resistência do pai e foi estudar administração e finanças em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. Apaixonada, tinha o desejo de se casar com o médico Orlando (Diogo Almeida), mesmo com a opinião contrária do pai, Leonel Rubião (Paulo Gorgulho).

A madrasta Gilda (Mariana Ximenes) é quem trama pelas costas da enteada e a fará ser presa por um crime que não cometeu. Dessa forma, terá seu filho Marcelino (Levi Asaf) tirado dela e, após nove anos, iniciará uma busca por ele.

"Eu gravei por enquanto apenas uma cena com o Levi e esse primeiro encontro será lúdico, algo totalmente diferente do que todos estarão esperando. O coração vai bater mais forte com essa família", explica a atriz, com receio de dar mais spoilers.

A construção da relação entre Camila e o jovem ator começou a ser feita bem antes de as gravações começarem. Camila revela que quis se aproximar o máximo possível do menino para que ele tivesse confiança nela.

O mesmo foi feito pelo ator Diogo Almeida, que na história vive Orlando, o pai da criança. "Ocasionalmente eu ligo para a mãe dele para falar com ele ao telefone, pergunto como tem sido as aulas no colégio. É uma relação de pai e filho", afirma.