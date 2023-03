RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, vai passar por uma cirurgia após encerrar as sessões de quimioterapia. A cantora foi quem compartilhou a notícia em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, a operação deve acontecer no final do mês de maio. "Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Em seguida, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia", explicou.

A filha de Gilberto Gil não deu detalhes sobre o procedimento. Recentemente, Preta tranquilizou os fãs sobre o tratamento contra o câncer no intestino, que foi diagnosticado em janeiro deste ano. Ela ficou internada seis dias na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, devido a um desconforto que sentia e, após exames, descobriu um adenocarcinoma.

Segundo a Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva), o adenocarcinoma é um tumor maligno que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso. Ele costuma surgir como um pequeno pólipo que em cerca de dez anos cresce de tamanho e evolui para o adenocarcinoma.

Preta, então, revelou que está bem. "Vim para dizer que estou bem. Completei o meu quarto ciclo de quimioterapia e ainda tenho um bom caminho pela frente." A cantora disse também que está animada com o processo de cura da doença.

"Agradeço a Deus por eu estar viva, por eu ter oportunidade de me tratar, por eu ter rede de apoio, amor, fé, Deus no coração, meus orixás. Só agradeço. Isso vai passar", continuou para acalmar os fãs. "A minha intenção é trocar informação para que todos nós fiquemos bem", finalizou.