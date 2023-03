SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, revelou que mulheres representam apenas 33% dos protagonistas nos cem maiores filmes americanos do ano passado.

Isso representa um aumento de dois pontos percentuais em relação a 2021, de acordo com o relatório do Centro de Estudos de Mulheres na Televisão e no Cinema obtido pela revista Vanity Fair.

Quando aparecem na tela grande, as mulheres têm menos falas que personagens masculinos. Elas representaram 37% de todos os personagens com falas em 2022, um aumento de três pontos percentuais em relação a 2021. Os homens, por outro lado, tiveram 63% dos papéis com falas.

Além disso, 80% dos filmes apresentavam mais personagens masculinos do que femininos e apenas 11% dos filmes tinham mais personagens femininos do que masculinos.

Personagens mulheres também são vistas com menos frequência em ambiente de trabalho. Segundo o estudo, 84% dos homens tinham um trabalho identificável, enquanto esse percentual cai para 68% no caso das mulheres.

Elas também eram mais propensas a revelar se tinham marido ou esposa: 46% das personagens femininas tinham um estado civil identificável contra 36% no caso de personagens masculinos.