SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A carta de um menino de 10 anos, destinada ao jogador Lionel Messi, viralizou nas redes sociais. A curta mensagem chamou a atenção na web após um mercado administrado pela esposa do craque ter sido alvo de um tiroteio, na última quinta-feira (2), em Rosário, na Argentina.

"Olá, Messi, eu sou Martin, tenho 10 anos e queria saber se você pode vir a Coronel Dorrego. É uma cidade tranquila, ninguém vai machucá-lo ou incomodá-lo aqui. Quero jogar futebol com seus filhos", diz a nota escrita em um pedaço de papel de presente.

Conforme apurado pelo site local El Ciudadano Web, o pai da criança disse que a ideia do bilhete surgiu durante um jantar depois de terem ouvido a notícia do ataque ao supermercado. A mãe de Martin teria dito que escrever em uma carta era melhor do que enviar o texto por redes sociais.

A cidade Coronel Dorrego é um povoado localizado a 630 quilômetros da capital Buenos Aires, com cerca de 16 mil habitantes.

Na madrugada da última quinta-feira, o mercado da família de Messi foi atacado com 14 tiros. Além disso, os criminosos deixaram uma mensagem direcionada ao jogador de futebol. "Messi estamos esperando por você. Javkin é um narcotraficante, ele não vai te proteger", diz o texto.