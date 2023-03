RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos maiores sucessos da Netflix em 2022, a série "Wandinha" foi criticada por quem os fãs da produção menos esperavam: Jenna Ortega. A intérprete da protagonista da produção fez algumas revelações sobre o roteiro e anunciou que não quer ser reconhecida pelo papel. "Finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que eu quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo [Wandinha]".

Jenna comentou que dificilmente consegue assistir aos seus trabalhos, mas sempre que volta de um set para casa procura analisar as cenas com calma. "Geralmente, após um dia de gravações, chego em casa e fico pensando sobre as cenas: 'essas de hoje ficaram boas'. "Em Wandinha, não houve uma cena em que fui para casa após uma gravação e disse: Ok, tudo bem", reconheceu no podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shepard.

Já escalada para a segunda temporada da produção, que será gravada em 2023, Jenna explicou que mudou algumas falas da personagem. "Tudo o que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Por exemplo? Ela estar em um triângulo amoroso. Não faz sentido. Tem também uma fala sobre o vestido que ela usa para um baile da escola e ela diz: 'Eu amei!' Não posso acreditar que ela disse isso (risos) e aí eu pensei: 'Não tem jeito'", explicou ela que até assumiu ter tido uma conduta nada profissional.

"Algumas vezes, fui completamente antiprofissional no sentido que eu comecei a mudar os diálogos. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo algo diferente, então eu me reunia com os roteiristas e eles me questionavam. Eu explicava que não poderia fazer algumas coisas e mudava", reconheceu.

Na trama, Wandinha, a filha mais velha de Gómez (Luiz Guzmán) e Mortícia (Catherine Zeta-Jones) vai para o mesmo internato que seus pais estudaram. Lá, ela se envolve com uma série de crimes e também precisa desvendar um mistério do passado. Wandinha ainda aprende a conviver com os outros alunos e ser mais sociável.