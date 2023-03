RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma semana depois de assumir o namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, nas redes sociais, Maíra Cardi, 39, decidiu fazer uma declaração de amor para o empresário nesta terça-feira (7). A influenciadora publicou um longo texto sobre o novo relacionamento e revelou que sempre desejou deixar de ser "o homem da própria vida" e contou também que redescobriu o papel da mulher em uma relação: "Encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida, daqui em diante!".

Preocupada com a declaração na véspera do Dia Internacional da Mulher, Maíra tratou de explicar que, pela primeira vez na vida, entende as palavras respeito e submissão em uma vida a dois. "Submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço em uma relação. O espaço de uma mulher, homem nenhum ocupa, mas o espaço de um homem na vida a dois eu não quero ocupar", assegurou a também coach de emagrecimento.

Maíra continuou se declarando para Nigro, 32, e reafirmou estar "muito feliz" com o novo relacionamento. "Abro a porta da minha vida para você, não para entrar mas para ocupar esse lugar que sempre foi seu. Espaço que ocupei sozinha, sentada com medo e quietinha no porão das minhas lembranças, e sem nem saber onde estavam as chaves".

Ela também não deixou de comentar sobre os relacionamentos anteriores que deixaram marcas e contribuíram para uma relação assumidamente de desrespeito com os homens. "Tive muitos motivos para deixar de respeitar os homens. Fui abusada por estranhos e por conhecidos. Apanhei, fui estuprada, traída, enganada, roubada, culpada... Quem foi ferido sempre fere", completou Maíra.