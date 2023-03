SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A data é considerada um dia simbólico dos movimentos feministas e da luta feminina com um todo. Em apreciação à data, veja obras produzidas por mulheres em diferentes áreas.

NO CINEMA

Retrato de uma Jovem em Chamas, por Céline Sciamma

Entre Mulheres, por Sarah Polley

As Boas Maneiras, por Juliana Rojas

Cléo das 5 às 7, por Agnès Varda

Lady Bird, por Greta Gerwig

NAS SÉRIES

Fleabag, por Phoebe Waller-Bridge

I May Destroy You, por Michaela Coel

Dickinson, por Alena Smith

Orange Is the New Black, por Jenji Kohan

As Telefonistas, por Gema R. Neira

NA ESTANTE

"O Acontecimento", por Annie Ernaux

"Felicidade Clandestina", por Clarice Lispector

"Mulheres, Raça e Classe", por Angela Davis

"Canção para Ninar Menino Grande", por Conceição Evaristo

"Quarto de Despejo", por Carolina Maria de Jesus

NAS ONDAS DO RÁDIO

"Male Fantasy", por Billie Eilish

"Mulher do Fim do Mundo", por Elza Soares

"Como Nossos Pais", na versão de Elis Regina

"Pagu", por Rita Lee

"Vaca Profana", na versão de Gal Costa

NOS QUADRINHOS

"A Origem do Mundo", por Liv Strömquist

"Arlindo", por Ilustralu

"Persépolis", por Marjane Satrapi

"Manual do Minotauro", por Laerte

"Fun Home", por Alison Bechdel