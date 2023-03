SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Maíra Cardi debochou sobre o cuidado de Thiago Nigro, o Primo Rico, com suas finanças em publicação nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (8). A fisioculturista reclamou, em stories no Instagram, que o namorado não está pagando a assinatura do YouTube, o que a obriga a assistir aos anúncios da versão gratuita.

"Você vai contar para eles ou eu conto?", começou Maíra. "Eu não tenho nada pra contar e você tem que ter provas do que você falar", completou Nigro. "Como que faz essa prova? Meu, ele não paga YouTube. Aí a gente tem que ficar assistindo as coisas com um intervalo de propaganda aleatória! É um absurdo. Você está sem dinheiro, rapaz? (risos)", debochou ela, em seguida.

Rindo da brincadeira, o Primo Rico seguiu no jogo: "Estou precisando de um dinheirinho emprestado, amor". Maíra, por sua vez, seguiu se divertindo e reforçou seu pedido: "Não dá! A gente não consegue assistir um negócio até o final. Amor, paga YouTube...".

Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, assumiram o namoro publicamente no último dia 1º de março. A relação iniciou quatro meses após o término dela com Arthur Aguiar e um mês após o rompimento do romance dele com Camila Ferreira.