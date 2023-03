SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Ariadna Arantes está sendo processada pelo apresentador Ratinho. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (7), a artista falou sobre a ação judicial que surgiu após insinuar que o comunicador trai a esposa. O comentário, segundo ela, foi feito em um impulso ao defender críticas tecidas por Ratinho contra Anitta, no ano passado.

"A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que posso fazer agora é ficar quieta, esperar ver no que vai dar esse processo... O mais impressionante é que a pessoa já ofendeu em rede nacional tantas pessoas. Mas um comentário meu em meio a milhares no Instagram fez ele me processar", desabafou Ariadna, em post compartilhado no Instagram.

Na legenda, ela explica mais detalhes do ocorrido. "Lembram daquele comentário ano passado que ele fez dizendo que a Anitta não era exemplo para ninguém? Ela fez um comentário na postagem, e eu em seguida num impulso indignada pela ofensa que ele fez a uma amiga, querendo ofender ela com seu conservadorismo, fiz outro comentário. Em meio a milhares de comentários, o meu foi selecionado pra ser processado".

De acordo com a ex-participante do BBB 11, a Justiça pediu a retirada do comentário, o que foi realizado. Mesmo assim, o processo seguiu em curso. "Enfim, eu entrego nas mãos Das Deusas, de Exu e de Xangô... que a Justiça seja feita e o bom senso prevaleça...", escreveu ela.

O caso tomou forma a partir de uma discussão entre Ratinho e Anitta nas redes sociais. Em seu programa, o apresentador chegou a chamar a vida íntima da cantora de "nojenta". Em defesa da artista, Ariadna fez acusações em um comentário: "Falou o cara bem casado que, quando acaba a gravação do programa, leva umas e outras e se tranca no camarim. Só não posso falar nome... Mas eu vi... Eu estava lá".